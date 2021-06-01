Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk. Bu büyümeden en dikkat çekici kalemin yüzde...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk. Bu büyümeden en dikkat çekici kalemin yüzde 30,5 gibi güçlü oranla makine teçhizat yatırımlarında olması çok önemli."