Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına...
Erdoğan: "(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız.'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı... - Haberler
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