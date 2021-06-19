Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."