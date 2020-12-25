Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"
25.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:16
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu