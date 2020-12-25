Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"