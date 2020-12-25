Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"

25.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:16
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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