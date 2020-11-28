Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.