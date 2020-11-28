Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda...

28.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:39
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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