Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz" dedi.

Erdoğan, Zonguldak'tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, TSK'nın 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletin iftihar kaynağı olduğunu belirterek, "TSK, içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor. Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz. Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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