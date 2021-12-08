Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir." - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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