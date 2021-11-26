Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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