Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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