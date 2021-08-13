Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazına katıldı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazına katıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazına katıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Selde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Keşaplı için Bozkurt Yeni Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Keşaplı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır." ayetini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil. Tıpkı, Fatih kardeşimizde de olduğu gibi. Şöyle bir sorulsa 'böyle bir şey olur mu?' diye, kimse nerede, nasıl olacağını veya hocamızın da okuduğu ayette ifadesini bulan, 'ne zaman olacağına dair', bunu ifade etmek mümkün değildi. Netice itibarıyla böyle bir sel afeti ve bu sel afetinin neticesinde de Fatih kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim inşallah mekanını cennet eylesin ve sevgili Habibi'nin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Zaten hocam helalliklerimizi de aldı. Tekrarına da gerek yok. Benim de Fatih'le ilgili arkadaşlardan aldığım bilgiler onun ne denli samimi olduğunu, Sırat-ı Müstakim üzere olduğunu öğrendim. İnşallah mekanı cennet olsun."

Konuşmasının ardından Fatih Keşaplı için Fatiha okuyan Erdoğan, tabutun taşınmasına da omuz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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