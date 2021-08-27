Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız."