Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu