Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgedeki sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, insanları yerinden ederek sorunu daha çok büyüttüler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı basketbol maçının perde arkası! "Ayıp oluyor" diyerek sahaya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...