Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgedeki sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, insanları yerinden ederek sorunu daha çok büyüttüler."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgedeki sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, insanları yerinden ederek sorunu daha çok büyüttüler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgedeki sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, insanları yerinden ederek sorunu daha çok büyüttüler." - BATMAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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