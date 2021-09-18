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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidecek

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek.

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecekler ve 20 Eylül günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Covid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla gerçekleştirilecek olan 76'ıncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül 2021 tarihinde hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacaklarıdır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermeleri ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ni teşrif etmeleri öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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