Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur."
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel