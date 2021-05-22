Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur.'
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum."

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur." - Haberler
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