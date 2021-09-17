Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur.

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'

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Haber: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. - Haberler
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