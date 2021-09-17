Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur.
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."