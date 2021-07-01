Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek... - Haberler
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