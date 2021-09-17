Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' - Haberler
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