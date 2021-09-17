Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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