Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı... - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı...

AA - Mümin Altaş - Politika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor."

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, Politika, Haberler

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