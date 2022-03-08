Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı...
AA - Mümin Altaş - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor."
AA / Mümin Altaş - Politika