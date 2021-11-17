Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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