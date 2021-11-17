Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir."

Son Dakika | İspanya Başbakanı Sanchez: 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz.

Son Dakika | İspanya Başbakanı Sanchez: "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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