Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı