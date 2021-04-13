Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz.