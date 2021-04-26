Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığının da elbette farkındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığının da elbette farkındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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