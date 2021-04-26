Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığının da elbette farkındayız."