Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.
01.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır."
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Kaynak: AA