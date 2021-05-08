Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız."