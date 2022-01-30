Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin"
AA, Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."