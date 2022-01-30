Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin"

AA, Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title