Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin"

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."