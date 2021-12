Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasının başında, salonda bulunanlara seslenerek, "Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları burada" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine salonda bulunanlar alkış ve "İşte başkan işte teşkilat" tezahüratıyla karşılık verdi.

"CHP'NİN ATIKLARINA, ARTIKLARINA KARŞI BU TOPRAKLARIN EBEDİ VATANIMIZ OLDUĞUNU GÖSTERME MÜCADELESİ"

Erdoğan, "Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'nin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin atıklarına, artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi" ifadelerini kullandı.

"BU SALONDA 3 BİNİ AŞKIN KARDEŞİM VAR"

Erdoğan, "Gerektiğinde vaktiniz, malınızı, canını ortaya koymaya değecek elhamdülillah bir davadır. Bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Size olan sevdam sebebiyle unutmayan davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamız, davamızdır. Rabbim her birimizi bu sevda, dava, aşk yolundan ayırmasın" diye konuştu.

"BU DAVADA BENCİLLİĞE, KİBİRE, NOBRANLIĞA, İHANETE YER OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dava, insanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır. Bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Bu davayı hep daha ileriye taşıyarak 2023'e zaferle ulaştırmak bizim vazifemizdir. Rabbim hepimizi bu davaya layıkıyla hizmet edenlerden eylesin" dedi.

HAYVAN BARINAKLARI

Erdoğan, 39 ilçeye seslenerek, "Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yaptılar; ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları biz yapmalıyız, bu bize yakışır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hatırlatarak, "O Asiye'miz köpeklerle oynarken paramparça hale getirildi. Asiye'mizi ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik ve şu anda tedavisi orada yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk günden beri AK Parti'yi kuran ve iktidara getiren millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, şükran değil, 15 Temmuz'daki gibi can borcumuz var. Bu millet için ne yapsak, ne hizmet etsek, hangi başarıyı sersek azdır" diye konuştu.

Erdoğan, "Affederseniz hal binasını hastane olarak takdim edecek kadar bunlar yalancı. Sonra incelendi bakıldı ki orada bir hastane yok. Bunların hayatı bu. Aynı şekilde yine Başakşehir'de Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık mı? Yaptık. Ama biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR MİLLETVEKİLİ BAY KEMAL SEN NE YAPTIN, İZMİR BELEDİYESİ SENDE, SEN NE YAPTIN?

Erdoğan, "İzmir milletvekili Bay Kemal sen ne yaptın, İzmir Belediyesi sende, sen ne yaptın? Felaket yaşandı, 750 konutu inşa ederek oradaki vatandaşlarımıza dağıttık. Biz buyuz, milletimiz kendi hayatında bu kazanımları görüyor. Antalya'da, Muğla'da felaket yaşandı sen ne yatın? Yapmaz, öyle bir derdi yok. Ama biz dertliyiz, aşığız, bizim bu millete sevdamız var, aşkımız var" şeklinde konuştu.

"BİZ BU ÇARKI DAHİ BOZACAK VE MİLLETİNİ ASLİ NOKTADAKİ HEDEFLERİNİ ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz ve kur tartışmaları üzerinde yaşanan son gelişmelerin bu tablonun bir parçası olduğunu ama Türkiye'nin hedeflerine ulaşacak gücü olduğunu ısrarla söylemeliyiz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı dahi bozacak ve milletini asli noktadaki hedeflerini ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"SİZ DAHA MİLLET İTTİFAKI OLARAK CUMHURBAŞKANI ADAYINIZI BİLE BELİRLEMEDİNİZ"

Erdoğan, "Ülke yönetimini ele geçirmelerini halinde ne büyük felaketlere yol açacaklarını milletimize anlatmamız gerekiyor. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullanmayı vadetti. Neymiş Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin metre kare taşlık arazi varmış, oraya güneş enerji sistemi kuracakmış. Siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz. Önce şunu bir açıklayın. Bu işi Adana da neden yapmıyorsunuz diye sorulduğunda yeterince taşlık arazi olmadığını söylüyor" dedi.

"ŞİMDİ UTANMADAN SIKILMADAN BANA MEKTUP GÖNDERİYOR, 'BÖYLE BİR ŞEY YOK' DİYOR

Erdoğan, "Namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Diğer tüm vaatleri gibi bu namus söz 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, 'böyle bir şey yok' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların o göz yaşlarını sen bize anlatma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseni AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır, bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Senin o bütün yalanların orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

"BELEDİYENİN BORCUNU HİÇBİR İŞ YAPMADAN 23.5 MİLYAR LİRADAN, PLANLADIKLARIYLA BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR"

Erdoğan, "Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı, hani israf vardı, İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Bunun adı İstanbul'a ihanettir, İstanbulluya ihanetti, Türkiye'ye ihanettir. Bırakın yeni iş yapmayı devam işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlarımız işin aslının öyle olmadığını bilgisiyle, belgesiyle ortaya koyuyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan, iftira, işçiye, esnafa, çiftçiye, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hakkettikleri yere yuvarlayacaktır. İstanbul her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacaktır. Bunun için teşkilatlarımıza her seçimde olduğundan daha çok görev düşüyor. Unutmayınız ki karşımızdakiler her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla, çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023'e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımız yapmamız gerekiyor" ifadeleri kullandı. Erdoğan programın sonunda telefon görüşmesi için bir süre salonda ayrıldı ve daha sonra geri geldi.

Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye edildi Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

