Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe...
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır.

19.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe...

Kaynak: İHA

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