Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kaynak: İHA