Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır.
19.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır"
KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Kaynak: İHA