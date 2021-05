Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz"

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adıllarını atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

Türk milletinin Ramazan Bayramını kutlayan Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adıllarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehdit ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede aşı başta olmak üzere her türlü yol ve yöntemle mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketler ile elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide, toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma ve hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gaye ile istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izni ile hem salgının üstesinden gelecek, hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla esenlikle huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

