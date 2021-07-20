Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Bir son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'ne geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı