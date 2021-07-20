Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'ne geldi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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