Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş."
22.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:56
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal