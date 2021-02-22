Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş."