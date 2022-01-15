Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek."
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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri