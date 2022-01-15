Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi...