Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek."

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.

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