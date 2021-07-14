Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine canlı bağlantıyla katılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine canlı bağlantıyla katılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

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