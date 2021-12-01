Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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