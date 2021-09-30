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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz.

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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