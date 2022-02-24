Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik...

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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