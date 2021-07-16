Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz."
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu