Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak

Son dakika haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da restorasyonu yapılan Başçarşı Camii'nin açılışını yapması bekleniyor.