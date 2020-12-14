Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor."
14.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:19
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı