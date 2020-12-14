Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor."
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor."

14.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:19
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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