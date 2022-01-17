Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz.