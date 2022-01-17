Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor

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 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir...
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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