Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Genel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyle telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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