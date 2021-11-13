Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Genel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyle telefonda görüştü, taziyelerini iletti.