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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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