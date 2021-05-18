Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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