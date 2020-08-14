Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize'de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize'ye geldi.

14.08.2020 21:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize'de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize'ye geldi.

Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, Güneysu ilçe Stadı'nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın öğle saatlerine kadar evinde dinlenerek öğleden sonra Rize Valiliği'ne geçecek ve saat 16.00'da burada düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da

Kaynak: İHA

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