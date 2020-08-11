Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
11.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.
(Derya Yetim/İHA)
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Kaynak: İHA