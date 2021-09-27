Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebriklerini iletti. Azerbaycan'ın Anım Günü münasebetiyle bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anım Günü' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anım Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

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