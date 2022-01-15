Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.
AYDIN (AA) - Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.
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