Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir" - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

AYDIN (AA) - Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın, rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

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