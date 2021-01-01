Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, cuma namazının ardından bir cafeyi ziyaret etti, Topkapı Sarayı'na yürüdü ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, cuma namazının ardından bir cafeyi ziyaret etti, Topkapı Sarayı'na yürüdü ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Ardından yürüyüşüne devam ederek İstanbul Valiliği'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez