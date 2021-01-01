Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti

01.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:13

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, cuma namazının ardından bir cafeyi ziyaret etti, Topkapı Sarayı'na yürüdü ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, cuma namazının ardından bir cafeyi ziyaret etti, Topkapı Sarayı'na yürüdü ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Ardından yürüyüşüne devam ederek İstanbul Valiliği'ne geçti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami'sinden İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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