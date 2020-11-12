Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

12.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:11
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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