Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinden tek talebimiz, diğer ülkelerle aynı süreçlere tabi tutulmamızdır"

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) Konsey bünyesinde kurulan çok sayıda yapı ile üzerinde çalışılan vizyon belgesi, çok daha güçlü bir kurumsallaşma ihtiyacını ortaya koyuyor. Salgın şartlarının el vermesi halinde kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladığımız 8. Olağan Zirve'de bu doğrultuda somut adımları atacağız."

Erdoğan: "Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir."

Erdoğan: "Avrupa Birliğinden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu