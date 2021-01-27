Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır."
27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:43
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu