Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."

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