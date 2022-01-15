Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri