Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında beklenen müjdeyi açıklayarak, "Fatih Sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasında Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın 10 yıllık, 200 yıllık değil 150 yıllık Sultan Abdülhamit'e dayandığını ifade etti. O günden bugüne ihmallerle bugünlere gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Mendireğiyle, limanıyla burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Draftı itibariyle de gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız. Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da Batı Karadeniz'de yerini gayet muhteşem iş dış yanaşma alanlarıyla Batı Karadeniz de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'tan yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyayı ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli alt yapılarından biridir" dedi.

'BAY KEMAL BU RAKAMLARI İYİ TAKİP ET' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk 3 limanından biri olan Filyos'un ülke ihracatına önemli katkılar sunacağını ifade ederek şöyle dedi: "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İşte şimdi bunların hepsinin olacağı yer burası. Önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Böylece yılın ilk 5 ayındaki rakamımız bir önceki aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi, yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı görmeyi başladı. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber dir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip Fİlyos Limanı Türkiye yanında tüm doğu Avrupa'nın konteynır dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir. Hamdolsun Allaha bunu da yakaladık. Limanın alt yapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken üst yapı ekipman ve işletme süreçleri yap işlet devret modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez bizim ekibimiz bilir." 'TÜRKİYE'NİN İLK MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ' Filyos'ın Marmara ve boğazların da yükünü hafifleteceğini ifade eden Erdoğan, aynı zamanda Orta Asya Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağı üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Filyos Limanı'nın Filyos Vadisi projesinin bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Endüstri bölgesi, limanı ve demiryolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla Filyos vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vaad ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin artırımları ve verimliliğinin arttırılması için sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Filyos vadisinin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge 350 kilometre çapındaki alanda 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konumuyla muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. Filyos endüstri bölgesi büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebini karşılanması ve dış ticaret açığının karşılanması noktasında üretim üssü olarak çalışacak. Yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımla tasarlanan endüstri bölgesi başarılı dünya örneklerinde oluğu gibi profesyonel şekilde faaliyetlerine başladı." diye konuştu. TPAO'NUN ÇALIŞMALARI Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin TPAO'nun çalışmalarıyla ayrı bir stratejik bir konuma geldiğini de sözlerine ekleyerek, "Bu bölgenin stratejik önemini arttıran bir diğer hususta, biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz de ki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Bilindiği gibi Karadeniz de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfettik. Bu sonuç 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştik. Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama artık kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizde hem sismik hem sondaj çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunları yaparken 'Kim ne der?' yok. Ya, 'Biz ne deriz?' var. Karar bizim" dedi.YENİ MÜJDE: AMASRA 1 KUYUSUNDA 135 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi de açıkladı. Amasra 1 kuyusunda yeni bir keşfin yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle dedi: "Ülkemizin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışları nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördüğümüz bu keşfin yeni müjdelerin öncüsü olması dileğini her fırsatta ifade etmiştik. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasında Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz de ki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haber in ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Amasra 1 kuyusun çevresindeki yeni aranma ve sondajlanma çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler i de bekliyoruz." 'ARKADAŞLARIMIZ, 2023'DE GAZIN KULLANIMI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR' Kanuni sondaj gemisinin Fatihin açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyetlere başlayacağını anlatan Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde Karadeniz gazını 2023 de kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu iş biran önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi, en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleridir. İkinci aşama, karada doğalgazı işleyerek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Erdoğan, "Nice sıkıntılar, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğunuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih aşılmaz denilen surlarla çevrilen İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fetih etmişti. Bizde maruz kaldığımız gizli açık nice ambargoyu, siyasi baskıyı, ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedefleri eşiğine getirdik. Bugün topladığımız meyvelerin gerisinde işte böyle arka plan vardır. Temelini attığımız, doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisini bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğalgazın bulunmasından milletimize hizmetine sunulmasına kadar tüm aşamalarda emeği geçen katkısı olan herkese ülkem ve milletim adında şükranlarımız sunuyorum" dedi.YILLIK 54 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİMİ Erdoğan, enerjide elde edilen başarıların sadece Karadeniz ile sınırlı olmadığını da söyledi. Diyarbakır ve Kırklareli'nde ki 3 kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Sadece son 3 yılda bu tür gayretlerle günlük petrol üretimimizi yüzde 35 arttırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı. Yenilebilir enerji kaynaklarını güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl arttırıyoruz. Bugün enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megavatın 61 bin megavatını yerli enerji kaynaklı olarak hallettik. Bu 61 bin megavatın 50 bin megavatı da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklarla dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megavat civarındadır. Yenilenebilir enerji konusunda önemli atılımımız var. Halihazır bin megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık. Bu yıl 2 bin megavatı ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yenilebilir enerji yatırımını hayata geçirmiş olacağız." 'BATI KARADENİZDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR' Batı Karadeniz de başlayan yeni dönemle bölgedeki kentlerde yaşayanların her geçen yıl bu yatırımlardan daha da fazla yararlanmaya başlayacağını anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin yatırım üretim istihdam ve ihracat odaklı kalkınma hamleleri birer birer ortaya çıktığında 2023 vizyonunu afaki söylemler olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin terör örgütleri ve bölgesinde kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımızı işte bugün burada açılışını yaptığımız temelini attığımız tesisler müjdelerini paylaştığımız haberler dir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı da artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasın ardından Kanuni sondaj gemisiyle canlı bağlantı gerçekleştirdi. TPAO Deniz Operasyonları Başkanı Cem Erdem'den çalışmalar hakkında bilgiler alan Erdoğan, ardından üretim tesisi temel atma töreni için TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin'e bağlandı. Erdoğan, ardından bakanlar ve davetlilerle kurdele kesimi yaparak Filyos Limanı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

