Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu.

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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